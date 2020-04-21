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'Koronavirüsün laboratuvar çıkışlı olduğuna dair kanıt yok'

ABD medyasında kendine geniş bir yer bulan ve ABD Başkanı Trump tarafından da desteklenen yeni tip corona virüsün (Covid-19) Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığı iddialarına Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yanıt geldi. DSÖ, "Corona virüsün laboratuvar çıkışlı olduğuna dair bir kanıt yok. Tüm deliller hayvanlardan insana geçtiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.
 21 Nisan 2020 22:23
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'Koronavirüsün laboratuvar çıkışlı olduğuna dair kanıt yok'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut tüm kanıtların corona virüsün bir laboratuarda üretilmediğini gösterdiğini açıkladı.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Müdürü Takeshi Kasai, kaynağın tam olarak tanımlanmasının mümkün olmamasına rağmen, hastalığın muhtemelen hayvanlardan geldiğini belirterek, "Tüm kanıtlar, Covid-19'un geçen yılın sonlarında Çin'deki yarasalardan bulaştığını ve laboratuvarda üretilmediği ya da manipüle edilmediğini gösteriyor"' açıklamasını yaptı.

"TÜM DELİLLER VİRÜSÜN HAYVAN KAYNAKLI OLDUĞUNU İŞARET EDİYOR"

DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada, virüsün genetik yapısının yarasalarda tanımlanan corona virüslerle yakından ilişkili olduğunu söylerek, Covid-19'un insanlara sıçramadan önce hayvanlardan kaynaklanan bir hastalığa işaret ettiğini belirtmişti.

Kasai'nin açıklamaları, ABD Başkan Donald Trump'ın, virüsün Wuhan yakınlarındaki yeni tip corona virüsün yakın genetik akrabası olan SARS virüsü de dahil olmak üzere, corona virüsler üzerinde araştırma yapan bir laboratuvardan sızdığını araştırdığını söylemesinin ardından geldi. Bununla birlikte, Almanya Başbakanı Angela Merkel de Çin'e virüsün kökeni konusunda 'daha fazla şeffaflık' çağrısında bulundu. Ancak, Rusya'nın eski sağlık bakanı Veronika Skvortsova, virüsün bir laboratuvardan geliştirilip tüm dünyaya yayılabiliceği ihtimalini reddetmişti.

"SIFIRINCI HASTA TESPİT EDİLEMEDİ"

Bilim insanları yaygın olarak, ilk vaka kümesinin tespit edildiği bölge olan Wuhan'da yeni tip corona virüsün ilk olarak Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda hayvanlardan insanlara sıçradığını düşünüyor.

Bununla birlikte, Çin şimdiye kadar enfeksiyonu yakalayan ilk kişi olan 'sıfırıncı hastayı' belirleyemedi.

ABD'DE WUHAN'DAKİ LABORATUVARI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan, ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumları, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) aslında Wuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlık sonucu çıkıp insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Amerikan istihbarat kaynakları geçen hafta CNN'e verdikleri röportajda, Çin'in virüsü biyolojik silah olarak geliştirdiğinin düşünülmediğini fakat laboratuvar ortamında üzerinde çalışılırken yapılan bir hata ya da biyolojik materyalin kötü muhafazası sonucu çalışanlara bulaşarak dışarı çıkmış olabileceğini açıklamıştı.
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