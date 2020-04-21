Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, odun kırıp, sıva yaptı
|21 Nisan 2020 22:38
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IĞDIR'da yer sofrasını sınıf tahtası olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlatan ilkokul öğretmeni Özkan Oğan, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını kırıp, engelli vatandaşın evinin duvarına sıva yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ihtiyaçları, oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanıyor. Yer sofralarında kullanılan masayı sınıf tahtası olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlatan Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde görev aldı. Öğretmen Oğan, beldedeki ihtiyaç sahibi 30 ailenin evlerine giderek 1000 TL'lik yardım paralarını teslim etti.
Para dağıtımı için gittiği evlerden birinde 72 yaşındaki Zeki Şafak ve eşi Zergül Şafak'ın odun kırdığını gördünce onlara yardım etti. Odunları kıran Oğan, yalnız yaşayan engelli Yıldıray Türkeli'nin de duvarının sıva işlemini yaptı. Büyükbaş hayvan besleyen Mehmet Turan'a da hayvanların temizliği ile ilgili yardımlarda bulunan Oğan, "Yaşadığımız bu zor günlerde sosyal mesafeyi koruyarak ve gerekli önlemleri alarak insanlara yardımda bulunmamız gerekiyor. Onlar evlerinden dışarı çıkamıyor ama biz onları ziyaret ederek ihtiyaçlarını gönüllü karşılayabiliriz" dedi.
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