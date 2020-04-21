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Prof.Dr. Ateş Kara'nın köyü kurallara harfiyen uyuyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın Ardıçlı köyünde yaşayanlar hemşehrilerinin açıkladığı tavsiyelere harfiyen uyuyor. Köy muhtarı Ünal Subaşı, ''Koronavirüsle ilgili söylemiş olduğu tüm tavsiyelere onun köylüleri olarak önce biz uymaya çalışıyoruz'' dedi.
 21 Nisan 2020 23:02
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Prof.Dr. Ateş Kara'nın köyü kurallara harfiyen uyuyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 200 nüfuslu Ardıçlı köyü, tedbirleri sıkı sıkıya uygulamasıyla dikkat çekiyor. Hayvancılık ve tarımla uğraşan köylüler zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyor. Köyde hayvanlarını otlamaya götüren çobanlar maskeyle dolaşıyor. Köylüler, hemşehrileri olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın tavsiyelerine büyük önem veriyor. Köy muhtarı Ünal Subaşı ise köy camisinin ses sistemi aracılığıyla köyde yaşayan vatandaşları tedbirler konusunda sıklıkla uyarıyor. Köyde bulunan 2 kahvehane de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

'ÇOCUKLUĞU BURADA GEÇTİ'

Köy muhtarı Ünal Subaşı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile gurur duyduklarını belirterek, "Ateş Kara bizim ve Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük insanlardan biridir. Yani çocukluğu burada geçti. Kendisini de takip ediyoruz. Koronavirüs hakkında vermiş olduğu tavsiyeleri de bizzat uyguluyoruz. Ateş Kara hocamızı televizyondan takip ediyoruz. Koronavirüsle ilgili söylemiş olduğu tüm tavsiyelere onun köylüleri olarak önce biz uymaya çalışıyoruz. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Memleketimizden böyle bir insan çıktığı için Allah'a şükürler olsun. Ondan dolayı da gururluyuz, şanslıyız" dedi.

'TAVSİYELERİNİ İZLİYOR, GURUR DUYUYORUZ'

Kara'nın amcasının oğlu olan Murat Kara "Kendisinin bu konudaki tavsiyelerini televizyondan izliyor, takip ediyoruz. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Öğütlediği konulara riayet etmekte en fazla bize görev düşüyor. Bizler de elimizden geldiğince sosyal mesafeye, tavsiye ettiği izolasyonlara uymaya çalışıyoruz. Köyümüzde 2- 3 tane kahvehane diyebileceğimiz yerler vardı, buralar kapandı. Köylüler kendi aralarında mesafeye dikkat ediyorlar. Herkes evinin ve bahçesinin etrafında bir araya gelmekten özenle kaçınıyor" dedi.

Köyde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmadığını ve herkesin maskeyle dolaştıklarını ifade eden Nurettin Subaşı ise Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarına harfiyen uyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Kara ile gurur duyduklarını ifade eden akrabası Selma Kara Özçelik ise onun ağzından çıkan her kelimeyi çok önemsediklerini, o ne söylerse onu yaptıklarını ve kurallara uyduklarını dile getirdi.
DHA
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