Beşiktaş, Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde alacağı için FIFA'ya başvuran Alman kalecinin karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.
|21 Nisan 2020 23:09
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Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde alacağı için FIFA'ya başvuran Alman kalecinin karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş'ta beklenen gelişme gerçekleşti ve siyah-beyazlı kulüple Alman kaleci Karius'un ilişkisi kesildi. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü alacağından dolayı FIFA'ya şikayet eden deneyimli kaleci ile bugün yapılan görüşmeler neticesinde yollar ayrıldı. İki sezon önce Liverpool'dan kiralanan 26 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle birçok kez gündeme gelmiş ve Teknik Direktör Sergen Yalçın da yeni sezonda Alman file bekçisinin takımda olmayacağını açıklamıştı.
Karius'un önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi. Alman kaleci siyah-beyazlı formayla çıktığı 67 maçta 95 gol yemişti.
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