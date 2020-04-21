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Bakanlık, intörnler hakkındaki yazıya cevap vermiyor

Sağlık Bakanlığı, YÖK'ün intörnler hakkında yazısına cevap vermediğinden dolayı adayların durumlarındaki belirsizlik sürüyor!
 21 Nisan 2020 23:08
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Bakanlık, intörnler hakkındaki yazıya cevap vermiyor

Bilindiği üzere, pandemi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu doğrultuda, derslerden teorik veya uygulamalı olanlardan hangilerinin uzaktan eğitimle verileceği, hangilerinin ise yaz döneminde yüz yüze yapılması konusundaki kararla ilgili olarak üniversiteler yetkili kılınmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu salgında en önde üstün bir şekilde mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarının daha fazla destek olmak amacıyla; eğitimlerine ara verilmiş Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinden (intörnlerin) eğitimlerinin büyük bir çoğunluğunu tamamlayanların mezun edilmek suretiyle, salgın sebebiyle yoğun bir şekilde hasta kabul eden sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile Bakanlığa bağlı devlet hastanelerinde doktor olarak çalıştırılması gündeme geldiğinden Sağlık Bakanlığının konu hakkında görüşleri istenmiştir.

Sağlık Bakanlığına konu hakkında kişilerin mezun edilmesi halinde sahada hekim olarak görev almalarına ihtiyaç bulunup bulunmadığı ile şayet ihtiyaç var ise mezun oldukları zaman süratle istihdam edilip edilmeyecekleri hususlarında istenen görüşlere 10 güne yakın süredir herhangi bir cevap verilmediğinden, Yükseköğretim Kurulunca tekrar bir tenkit yazısı yazılarak konun önemine binaen cevap verilmesi hususunda bir hatırlatma yapıldığına yönelik bilgiler edinilmiştir.

Memurlar.Net - Özel

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