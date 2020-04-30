Cezaya itiraz kabul edilmesine rağmen, disiplin amiri işlem tesis etmezse, ceza kayıtlardan silinmiş sayılır mı?

Yapılan soruşturma sonucunda getirilen teklif üzerine 'Uyarma' cezası alan öğretmenin cezaya itirazı üzerine İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca itiraz kabul edilmiştir. Bu karar, ilgili disiplin amirine intikal ettirilmiş ancak bu kararın ilgili disiplin amiri tarafından kaldırıldığına ilişkin herhangi bir kayıt/belge/bilgiye ulaşılamamıştır.

Yapılan şifahi görüşmelerde de ilgili disiplin kurulu kararı sonrası cezanın ilgili disiplin amiri tarafından kaldırıldığına ilişkin herhangi bir işlemin yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır.

Bu durumda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 64'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü çerçevesinde kademe ilerlemesinin uygulanıp uygulanamayacağı hususunda tereddüte düşülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135'inci maddesinde yer alan; "İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler" hükmünden hareketle, "Uyarma" cezasına yapılan itirazın İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda kabul edilmesi durumunda, disiplin amirince hafifletebilecek bir alt ceza bulunmadığından disiplin amirinin, itirazın kabulüne dair İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu kararını adı geçene tebliğ etmesinin yeterli olacağı, ilgi yazınız ekindeki belgelerden disiplin amirinin bunu gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla; öğretmenin itirazı üzerine İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca verilen "İtirazın kabulüne" dair karar dikkate alınarak "Uyarma" cezasının MEBBİS kayıtlarından silinmesi ve anılan yasanın 64'üncü maddesi kapsamında hakkında işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ahmet KANDEMİR