Dışişleri'nden Fransa'nın Türkiye'yi eleştirilerine tepki
|21 Nisan 2020 23:24
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir." ifadesini kullandı.
Aksoy, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada yer alan eleştiriler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Yunanistan'ın söz konusu açıklamasıyla, bölgedeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:
"Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir. Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı esas tehdit eden, Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumudur. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|65 hükümlü ve tutuklunun koronavirüs testi pozitif çıktı
21 Nisan 2020 22:43
|Teslim olan terörist itiraf etti: Koronavirüse yakalandılar!
21 Nisan 2020 22:18
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
21 Nisan 2020 22:14
|BBP Genel Başkanı Destici, köyünde yaşam sürüyor
21 Nisan 2020 21:36
|Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
21 Nisan 2020 21:21
|Kılıçdaroğlu: İnfaz yasasını AYM'ye götürüyoruz
21 Nisan 2020 21:16
|HDP'li Kozluk Belediye Başkanı partisinden istifa etti
21 Nisan 2020 19:31
|Bugün koronavirüsten 119 hasta hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 19:02
|TBMM Başkanı Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi
21 Nisan 2020 18:38
|'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'
21 Nisan 2020 18:32