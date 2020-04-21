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Dışişleri'nden Fransa'nın Türkiye'yi eleştirilerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Fransa, en sıkıntılı günlerinde Avrupalı komşularına yardım eli uzatamazken, Türkiye'nin kara gün dostu olarak imdada koşmasının bu ülkede rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır." dedi.
 21 Nisan 2020 23:24
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Dışişleri'nden Fransa'nın Türkiye'yi eleştirilerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada yer alan eleştiriler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Yunanistan'ın söz konusu açıklamasıyla, bölgedeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir. Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı esas tehdit eden, Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumudur. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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