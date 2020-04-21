Ankara Valisi Şahin: 80 bin gıda kolisi dağıtılacak
Ankara Valisi Vasip Şahin, "80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık" dedi.
|21 Nisan 2020 23:30
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık" dedi.
Vali Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Valiliği olarak 80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık. Bağışçılarımıza, görevlilerimize, gönüllülerimize gönülden teşekkürler" dedi.
Ankara Valiliğince il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan gıda yardımı kampanyası başlatılmıştı.
Ankara Valiliği olarak 80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık.Vasip Şahin (@vasipsahin) April 21, 2020
Bağışçılarımıza,
görevlilerimize,
gönüllülerimize
gönülden teşekkürler...#VefaDestekGrupları#DevletMilletElele #BirlikteBaşaracağız #EvdeKalAnkara #AnkaraValiliği pic.twitter.com/QAB0wR0juJ
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