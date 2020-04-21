Batıkent Gimsa, personelde çıkan Covid-19'dan kapatıldı
700'ün üzerinde personel çalıştıran Batıkent Gimsa, bazı çalışanlarında Covid-19 enfeksiyonun çıkması nedeniyle dün akşam kapatıldı
|21 Nisan 2020 23:56
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Ankara'nın en büyük marketlerinden olan Batıkent Gimsa, 40'ın üzerinde çalışanında çıkan Covid-19 enfeksiyonundan dolayı dün akşam 20:00'de kapatıldı.
Güvenlik kuvvetleri 20 Nisan akşamı, 20:00'de markete gelerek çalışanları ve müşterileri dışarı aldı ve iş bıraktırdı. Marketin 15 gün süreyle kapatıldığı belirtiliyor.
Gazeteci İrfan Değirmenci bugün Batıkent Gimsa önünde yaptığı çekimde, marketin kapalı olduğunu teyit etti ve Batıkent'te oturan vatandaşların görüşlerini aktardı.
Bugün kapalı durumunda olan Batıkent Gimsa'dan dolayı, diğer marketlerdeki müşteri sayısı oldukça arttı.
Batıkent Gimsa, 500 bine yaklaşan nüfusuyla bütün Batıkent halkının uğradığı bir market olduğundan, yaşanan bu durum büyük tedirginlik yarattı.
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