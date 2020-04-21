Batıkent Gimsa, personelde çıkan Covid-19'dan kapatıldı

ADLİ SÜRELER BİR AY DAHA UZATILIYOR Adalet Bakanlığı yargıda hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet ve ihbar da dahil olmak üzere tüm adli işleri 30 Nisan'a kadar durdurmuştu. Bakanlık tarafından ayı sonuna kadar durdurulan bu sürenin, yeniden uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi.