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Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak

Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.
 22 Nisan 2020 00:00
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Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.

Genelge ile yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları Kovid -19 salgın riskini artırabileceği için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişeler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları, haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi
Memurlar.Net
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