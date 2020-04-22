22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|22 Nisan 2020 00:04
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1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
2- TCMB, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile geçen yıla ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı, Türkiye'nin çağrısı üzerine dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında yapılacak.
(Ankara/14.00)
2- AB ülkelerinin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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