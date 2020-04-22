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22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
 22 Nisan 2020 00:04
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22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile geçen yıla ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı, Türkiye'nin çağrısı üzerine dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında yapılacak.

(Ankara/14.00)

2- AB ülkelerinin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

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Anadolu Ajansı
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