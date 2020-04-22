Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Gazeteci Candaş Tolga Işık, 14 yıldır Posta gazetesinde çalışıyordu.
|22 Nisan 2020 00:10
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Demirören Holding'in bünyesinde bulunan Posta gazetesinden gelen haber medyanın gündemine oturdu.
14 YILLIK KARİYER GELEN TELEFONLA SON BULDU
14 yıldır Posta gazetesinde çalışan Candaş Tolga Işık'ın görevine son verildi.
Işık, kovulduğunu İnsan Kaynakları'ndan aldığı telefonla öğrendi.
POSTA'DA EMEĞİ VAR
Gazeteci Candaş Tolga Işık, çalıştığı dönemde gazete için çok sayıda özel haber ve röportajlar yaptı.
İktidara da muhalefete de yakın bir çizgide bulunan Candaş Tolga Işık, koronavirüs nedeniyle insanların evde kaldığı dönemlerde sosyal medya üzerinden birçok isimle yaptığı yayınlarla adından söz ettiriyordu.
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