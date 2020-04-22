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Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?

Tebernüş Kireçci sosyal medya hesabından Bank ve America'nın "Altının onsu 18 aylık sürede 3 bin doları görebilir." açıklamasını yorumladı
 22 Nisan 2020 00:31
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Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?

Tebernüş Kireçci sosyal medya hesabından Bank ve America'nın "Altının onsu 18 aylık sürede 3 bin doları görebilir." açıklamasını yorumladı

Tebernüş Kireçci sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

- Bank of America: Altının onsu 18 aylık sürede 3 bin doları görebilir. Yorumu: ???

1) Aynı banka geçen yıl Eylül ayında altının onsunun gelecek bir kaç yıl içinde 2 bin doları aşabileceğini söylemişti. 7 ay sonra 3 bin dolardan bahsediyor. Burası ilginç.

2) Piyasalar sağ gösterip sol vuruyor. Normalde dünya genelinde değerlenmesi ve rekor kırması gereken enstrümanlar altın ve gümüş. Önceki rekorlarının çok üstüne çıkması gerekiyor. Altının onsunun 2 bin doları ve gümüşün onsunun 50 doları çoktan görmüş olması gerekiyordu.

3) Değerlenmemesi gereken tek şey varsa o da ABD doları... Ama en fazla dolar değerleniyor. FED piyasalara para enjekte ediyor. Bastığı ve basacağı doların limiti yok:) Trump'ın devalüasyon hayali var. ABD tahvillerinin getirisi sıfır düzeyinde. Yani her şey doların aleyhine.

4) Merkez bankaları para bastığında varlık fiyatları artar. Değerli madenlerin/metallerin fiyatlarında yükseliş olur. Yükselmiyorsa fiyatın baskılandığı anlamına gelir. Yükseliş gecikir. Ama mutlaka gerçekleşir. Normal olanlar bu.

5) Bank of America'nın açıklaması ABD'nin büyük yatırım bankalarının iç hesaplaşması. Muhtemelen birilerinin oyununu bozmak için işgüzarlık yapıyor:) Başka hiç bir açıklaması yok.

6) Bu bankalar insanı sulu dereye götürür susuz getirir:) Şeytana pabucunu ters giydirirler:) Kimseye yaraları olmaz. Yatırımcıları düşündükleri için bu açıklamayı yapmıyorlar. Niyetleri birilerinin/rakiplerinin oyununu bozmak.

7) Normal koşullarda altının onsu bir miktar gevşeyebilir. Ama uzun vadeli yükseliş trendini koruyor. Uzun vadede değerlenmeye devam eder. Altın en güvenli liman. Ama bu güvenli limanda bile fırtına var:)

8) Günlük, haftalık ve aylık marjlar çok yüksek. Teknik analizlerine güvendiğiniz uzmanların tavsiyesi ile al-sat yapmak en mantıklısı. Ama -normal koşullarda- al-sat yapmasanız, tutsanız bile uzun vadede kazançlı çıkarsınız.

9) Altın ve gümüşü iyi anlamak için vaktiniz olursa aşağıdaki videoyu izleyin.

https://youtube.com/watch?v=CpNXWTTcop4

10) Altının hiç riski yok mu? Var. Trump ABD dolarında devalüasyon yapmayı planlıyor. Altının ons birim fiyatı dolarla belirlenir. Trump bu devalüasyonu yaparsa TL bazında altın fiyatları düşer. Trump devalüasyonu ne zaman yapar? Bu belli değil. Geç bile kaldı.

11) ABD'deki ve dünyadaki savaşta çok büyük gelişmelere hazır olun. Petrolün varili eksiyi bile gördü. Tüm ezberler bozuluyor. Tüm tabular ve kaleler yıkılıyor:)

12) Yıkılacak son kale ABD dolarının kalesi olacak. Ama vakti var. Acele etmeyin. Gelişmeleri takip edin.
Memurlar.Net
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