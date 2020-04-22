İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Hükümetin çalışmalarına katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde Bilim Kurulu oluşturdu.
|22 Nisan 2020 00:48
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının farklı siyasi görüşlere sahip profesörlerden oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kuruluna rakip olarak kendi bünyesinde Bilim Kurulu oluşturdu.
Türkiye'de ölüm sayısının gizlendiğini iddia eden İBB Bilim Kurulu üyesinin sözleri daha sonra yabancı dillere çevrilerek uluslararası basına servis ediliyor.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Nisan 2020 00:04
|CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
22 Nisan 2020 00:01
|Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız bakana tepki
21 Nisan 2020 23:24
|65 hükümlü ve tutuklunun koronavirüs testi pozitif çıktı
21 Nisan 2020 22:43
|Teslim olan terörist itiraf etti: Koronavirüse yakalandılar!
21 Nisan 2020 22:18
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
21 Nisan 2020 22:14
|BBP Genel Başkanı Destici, köyünde yaşam sürüyor
21 Nisan 2020 21:36
|Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
21 Nisan 2020 21:21
|Kılıçdaroğlu: İnfaz yasasını AYM'ye götürüyoruz
21 Nisan 2020 21:16
|HDP'li Kozluk Belediye Başkanı partisinden istifa etti
21 Nisan 2020 19:31