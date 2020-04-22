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İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu

Hükümetin çalışmalarına katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde Bilim Kurulu oluşturdu.
 22 Nisan 2020 00:48
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İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının farklı siyasi görüşlere sahip profesörlerden oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kuruluna rakip olarak kendi bünyesinde Bilim Kurulu oluşturdu.

Türkiye'de ölüm sayısının gizlendiğini iddia eden İBB Bilim Kurulu üyesinin sözleri daha sonra yabancı dillere çevrilerek uluslararası basına servis ediliyor.
Memurlar.Net
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