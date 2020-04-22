CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
|22 Nisan 2020 00:01
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişiyi daha alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Özçağdaş, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçtı. Koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okudu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eviyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına parti teşkilatından iki partiliyi daha alıp Altun'un evinin önüne gitti. Olay saat 12.50 sularında gerçekleşti. Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.
Burası korumalı konut fotoğraf çekemezsiniz
Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri anında duruma müdahale etti. Polisler, kişilerin yanına giderek, "Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısında bulundu.
Polislerden kaçtı
Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Özçağdaş, "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım. Sonraki günlerde tekrar gelip fotoğrafları çekeceğim" dedi. Özçağdaş, koruma polislerinin 'bekle' uyarılarını dinlemeden olay yerinden kaçtı.
Polisin tuttuğu tutanak:
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