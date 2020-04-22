1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Samet Özbakış için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.
 22 Nisan 2020 03:09
Yazdır
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı
22 Nisan 2020 03:19		 Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
21 Nisan 2020 23:14
Prof.Dr. Ateş Kara'nın köyü kurallara harfiyen uyuyor
21 Nisan 2020 23:02		 36 ülkeyi işaret etti! 'Felaketle karşı karşıyayız'
21 Nisan 2020 22:47
PTT'den okul bahçesinde örnek yardım dağıtımı
21 Nisan 2020 22:28		 Sahte seyahat belgesiyle Van'a girerken yakalandılar
21 Nisan 2020 22:10
İşçileri için fabrikasını maske üretim merkezine çevirdi
21 Nisan 2020 22:00		 Taburcu olan hemşireye penguen danslı uğurlama
21 Nisan 2020 21:26
Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu
21 Nisan 2020 21:06		 Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar
21 Nisan 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:19 - Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı03:09 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı00:48 - İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu00:31 - Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?00:10 - Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi00:04 - 22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Sözleşmeli öğretmen ücretlerinin tespitinde, resmi veya özeldeki hizmet süreleri dikkate alınır mı?00:01 - CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı00:00 - Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak23:56 - Batıkent Gimsa, personelde çıkan Covid-19'dan kapatıldı
23:41 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi23:36 - İstanbul'da 23 Nisan için 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı23:30 - Ankara Valisi Şahin: 80 bin gıda kolisi dağıtılacak23:24 - Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız bakana tepki23:19 - Prof. Ateş Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz23:14 - Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi23:09 - Beşiktaş, Karius ile yollarını ayırdı23:08 - Bakanlık, intörnler hakkındaki yazıya cevap vermiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak
Sözleşmeli öğretmen ücretlerinin tespitinde, resmi veya özeldeki hizmet süreleri dikkate alınır mı?
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'de beka değil,yöneticilerin zeka sorunu var 1
hayat eve sığar uygulaması 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
petrolün eksi fiyata inmesi 4
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 6
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
21.04.2020 bilecik'e giriş çıkışların yasaklanması 1
gamze pala 1
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam