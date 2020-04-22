1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, Türkiye'den ayrıldı.
 22 Nisan 2020 03:19
Yazdır
Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, Türkiye'den ayrıldı.

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından hareket ederek, İstanbul'a ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçak, ekipmanların yüklenmesi için bekledi. Yüklemenin ardından kargo uçağı saat 01.35'te İngiltere'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.

Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, daha önce yaptığı açıklamada, ekipman sıkıntısıyla ilgili, "Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
22 Nisan 2020 03:09		 Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
21 Nisan 2020 23:14
Prof.Dr. Ateş Kara'nın köyü kurallara harfiyen uyuyor
21 Nisan 2020 23:02		 36 ülkeyi işaret etti! 'Felaketle karşı karşıyayız'
21 Nisan 2020 22:47
PTT'den okul bahçesinde örnek yardım dağıtımı
21 Nisan 2020 22:28		 Sahte seyahat belgesiyle Van'a girerken yakalandılar
21 Nisan 2020 22:10
İşçileri için fabrikasını maske üretim merkezine çevirdi
21 Nisan 2020 22:00		 Taburcu olan hemşireye penguen danslı uğurlama
21 Nisan 2020 21:26
Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu
21 Nisan 2020 21:06		 Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar
21 Nisan 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:19 - Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı03:09 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı00:48 - İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu00:31 - Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?00:10 - Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi00:04 - 22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Sözleşmeli öğretmen ücretlerinin tespitinde, resmi veya özeldeki hizmet süreleri dikkate alınır mı?00:01 - CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı00:00 - Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak23:56 - Batıkent Gimsa, personelde çıkan Covid-19'dan kapatıldı
23:41 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi23:36 - İstanbul'da 23 Nisan için 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı23:30 - Ankara Valisi Şahin: 80 bin gıda kolisi dağıtılacak23:24 - Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız bakana tepki23:19 - Prof. Ateş Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz23:14 - Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi23:09 - Beşiktaş, Karius ile yollarını ayırdı23:08 - Bakanlık, intörnler hakkındaki yazıya cevap vermiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak
Sözleşmeli öğretmen ücretlerinin tespitinde, resmi veya özeldeki hizmet süreleri dikkate alınır mı?
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Sağlık ekipmanlarını almak için gelen İngiliz uçağı İstanbul'dan ayrıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'de beka değil,yöneticilerin zeka sorunu var 1
hayat eve sığar uygulaması 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
petrolün eksi fiyata inmesi 4
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 6
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
21.04.2020 bilecik'e giriş çıkışların yasaklanması 1
gamze pala 1
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam