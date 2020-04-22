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4 günlük yasağa Ramazan ayarı: İstisnalar arttırıldı

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta üçüncü kez uygulanacak sokağa çıkma yasağınının kapsamı Ramazan ayı nedeniyle esnetildi. Market ve bakkallar, perşembe ile cuma günleri 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri yasak olduğu günler paket servisi yapabilecek.
 22 Nisan 2020 06:40
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4 günlük yasağa Ramazan ayarı: İstisnalar arttırıldı


Kovid-19 ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta üçüncü kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı 23 Nisan 24.00'da başlayacak, 26 Nisan 24.00'da sona erecek. Yasağın 4 gün sürecek olması ve Ramazan ayı nedeniyle istisnaların kapsamı genişletildi. Market ve bakkallar, perşembe ile cuma günleri 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak. Yasak süresince fırınlar ile tatlı üretimin yapıldığı/satıldığı iş yerleri ile sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri de açık olacak. İçişleri Bakanlığı söz konusu yasağa ilişkin hazırladığı genelgeyi valiliklere gönderdi.

İSTİSNALAR ARTTIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük yasağın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde uygulanacağını belirtmişti. Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta uygulanan istisnaların korunduğu genelgede, yasağın 4 gün sürecek olması ve Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle ilave istisnalar getirildi. Buna göre, sokağa çıkma yasağından önceki iki gün, market ve bakkalların 09.00-21.00 olan çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

MARKETLER İLK İKİ GÜN 5 SAAT AÇIK

Sokağa çıkma yasağının ilk iki günü olan perşembe ve cuma günleri ise market ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) evine en yakın market ve bakkala gidip gelebilecek. Ancak 20 yaş altı ile 65 yaş üstü olanların sokağa çıkma yasağı yine devam edeceğinden dışarı çıkamayacak.

Bu arada, aynı saatler arasında market ve bakkallar evlere sipariş de götürebilecek. Market ve bakkallar hafta sonunda ise kapalı olacak.

EKMEK, SU VATANDAŞA ULAŞTIRILACAK

Yine su ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri de istisna tutulmaya devam edilecek. Ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri de yasaktan muaf tutuldu. Tatlı satış amaçlı iş yerleri, perşembe ve cuma günleri vatandaşın dışarı çıkamadığı saatler ile (saat 14.00'ten sonra) cumartesi ve pazar günleri, sadece evlere servis şeklinde satış yapabilecek. Yine Ramazan ayı dolayısıyla yasak süresince lokanta ve restoran tarzı iş yerleri açık olacak. Ancak bu iş yerleri sadece evlere paket servis yapabilecek.

Özel oturum istisnası

Koronavirüs nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak. Genelgede de söz konusu özel oturum kapsamında, sadece perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları yasaktan muaf tutuldu.

Tarım ve hayvancılığa muafiyet

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar yine istisna kapsamında olan kişiler arasında yer aldı. Yine küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler dışarı çıkacaklar. Ayrıca evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak isteyenler evinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla dışarı çıkabilecekler. Gazete dağıtımı/satışı perşembe ve cuma günü market ve bakkallar aracılığıyla, hafta sonu ise sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak.

Memurlar 24 Nisan'da idari izinli

Cumhurbaşkanlığı, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan Cuma günü izinli sayılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür."

Osman Özgan
Yeni Şafak
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