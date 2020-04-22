'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
|22 Nisan 2020 07:15
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Danışma Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, normal hayata ne zaman geçebileceğimiz, koronavirüs aşısındaki güncel gelişmeler ve aşı karşıtlığıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ceyhan, özetle şunları söyledi:
Son günlerde "pik seviyesi" gereksiz yere gündem oluyor. Vaka sayısının iyileşen hasta sayısından daha az olması önemli. İyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçtiği zaman normal hayata geçiş için kademeli olarak adım atabiliriz.
Tedbirler gevşetilmez, insanlarımız evde kalmaya devam ederse, 4-5 hafta sürer. Tedbirler gevşetilirse bu süre çok daha uzar.
Türkiye'de ölüm sayısı diğer ülkelerden çok daha düşük. Bunun sebebi, sağlık hizmetinin daha iyi verilmesi, yoğun bakım şartlarının daha iyi olması...
Birkaç hafta gözlemeden 'plato çizdik, çok iyi noktadayız' demek insanı yanıltır. Birçok ülke bu yanılgıya düştü.
Koronavirüs aşısı için dünyada 72 grup çalışıyor. Herkesin faydalanabileceği ucuz bir aşının üretimi yıllar alabilir.
Salgınlar depremler gibi artık onlarla yaşamayı öğrenmemiz gerek. Bunları engellemenin tek yolu aşılanmak.
Toplumun tabii yoldan bağışıklanması için uğraşmıyoruz, insanların virüsü almaması için uğraşıyoruz. Eğer öyle bir şeye kalkışsak Türkiye'de 40 milyon kişinin hastalandığını düşünün 1 milyon ölüm olur.
Salgının durdurulabilmesi için toplumun yüzde 60'ının bağışık hale gelmesi gerekir. Hastalığı tamamen durdurmak için toplumun yüzde 90'ının aşılanması gerekir.
ZİYNETİ KOCABIYIK
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