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Bir dev şehir hastanesi daha geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında hizmete gireceğini müjdelediği Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi.
 22 Nisan 2020 07:30
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Bir dev şehir hastanesi daha geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığının İstanbul'daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesinin önümüzdeki eylül ayında açılacağını duyurdu. İstanbul'un modern hastanelerinden biri olacak bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabının yüzde 90'ı tamamlandı.

1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy'ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Göztepe Şehir Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle büyük değişim yaşayacak. Eskinin "Göztepe SSK'sı olarak bilinen hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayakta hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan hastanenin, proje olarak geçtiğimiz günlerde hizmete başlayan Okmeydanı Şehir Hastanesinin aynısı ve Türkiye'nin depreme dayanıklı hastanelerinden biri olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Göztepe Şehir Hastanesinin önümüzdeki eylül ayında açılışının yapılmasının planlandığını duyurdu. Toplamda bin yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı süren Göztepe Şehir Hastanesi bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip. Ayrıca Göztepe Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda yüzde 90'ı tamamlanan hastaneye ilave bir kısım daha eklenecek böylece hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak. Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde İstanbullulara hizmet verecek.

Göztepe Şehir Hastanesinin yeni binasının teknik kapasite olarak 1. etabında; hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak ka-pasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1.. otopark kapasitesi ise 906.
Türkiye
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