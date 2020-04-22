Zordaki işletmelere destek devam edecek

Türkiye, koronavirüs sebebiyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın etkilerinin en aza indirilmesi için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Hükümet, virüs sonrasında öncelikli olarak gıda zincirinin kırılmaması ve turizmdeki gelir kaybının önüne geçilmesi üzerine odaklanıyor.

Cumhurbaşkanının talimatıyla, AK Parti'nin ekonomi kurmayları öncelikle virüsle ilgili bir 'hasar tespit raporu' hazırlamaya başladı. Bu hasardan etkilenen sektörler ve vatandaşların yaşadığı gelir kaybını en aza indirmek için atılacak adımlar da bu hasar tespitine göre belirleniyor. İşletmelerin kapanmaması ve istihdamın korunmasına yönelik bir çok tedbiri devreye sokan hükümet, virüs sonrası ekonominin hızla toparlanması için küçük esnaf başta olmak üzere, tüm sektörleri tek tek masaya yatırıyor. AK Parti'nin ekonomi kurmayları, "Gelir kaybı yaşayan, sıkıntıda olan tüm sektörler ve vatandaşlar tek tek inceleniyor. Bu incelemeler belli kriterlere göre yapılıyor. Gerçekten, zor duruma giren ve kısa süre içinde kendini toparlayamayacak durumda olan kim varsa, devlet destekleri ile bu sıkıntılı dönemi atlatmaları sağlanacak" dedi.

TURİZME YENİ KONSEPT

En büyük gelir kaybının turizm sektöründe yaşanacağına dikkat çeken AK Parti kaynakları, bu sektöre yönelik yeni bir tanıtım kampanyası ve konsept hazırlandığını belirterek, "Türkiye şu anda İspanya ve İtalya'dan daha avantajlı durumda. Turizm açısından kredibilitesi yüksek. Hızla turist çekecek bir program hazırlanıyor" bilgisini verdi.

GIDA ZİNCİRİ KIRILMAYACAK

Bir çok ülkede virüs sonrası 'kıtlık olacağı' tahminleri yapılırken, Türkiye'de bu konuda herhangi bir riskin bulunmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle gıda üretimi sektöründe herhangi bir problem yaşanmaması için tüm araçların devreye sokulmasını istediği belirtildi. Bunun için hem ekim, hem de hasat döneminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tüm bakanlıklar devreye girmiş durumda. AK Parti kurmayları, "Tarımda ve üretimde en ufak bir aksama ve azalmaya müsaade edilmeyecek. En stratejik alan üretim ve gıda sektörü. Bunun üzerinde hassas bir şekilde duruluyor" değerlendirmesini yaptı.

EK VERGİ YOK

Virüs sonrasında, devlete yeni kaynak sağlanması kapsamında vatandaşa ek yük getirecek hiçbir adımın atılmayacağına dikkat çeken AK Parti'nin ekonomi kurmayları, şunları kaydetti: "Burada ne yeni bir vergi, ne de vatandaşa fatura çıkacak bir adım düşünülüyor. Virüsün yüklü bir fatura çıkaracağı kesin. Ama hedef, virüsün yol açtığı kaybı minimuma indirmek. Biz koronavirüs nedeniyle, tek bir işletmenin, tek bir fabrikanın kapanmasını istemiyoruz. Bunun için de tüm tedbirler alındı, dinamik bir süreç işliyor. Virüs sonrasında da bazı yeni destekler gündeme gelecek."

YÜCEL KAYAOĞLU