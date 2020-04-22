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Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

Koronavirüsün huzurevlerinde görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tedbirleri sıkılaştırdı. Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon
 22 Nisan 2020 07:41
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Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon


Bakanlık, huzurevi ve yaşlı bakım merkezine yeni bir başvuru olduğunda yeni gelen bireylerin, 14 gün süreyle izole edilmelerini, personelin de 14 günlük vardiya usulüyle kurumdan ayrılmadan çalışmasını istedi. Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde alınacak diğer önlemler ise şöyle:

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Personelinin kurum girişinde maske takması, el dezenfektanı kullanması ve ateş kontrolünün yapılması sağlanacak.

Ateş, öksürük belirtileri günlük olarak sorgulanacak ve semptomu olanlar huzurevine alınmayacak.

Huzurevi ve bakımevi sakinlerinin yemekhanede oturma planları herkes için sabit ve aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılacak.

Kurumlardan daha önce veya süreçte bir başka nedenle (Kovid-19 dışında) hastaneye yatırılmış kişiler kuruma geri
alındığında, tek başına ayrı bir odada izolasyona alınacak.

Zorunlu haller dışında ailelerin, yakınların, kuruma gelen tüm gönüllülerin ve aciliyet oluşturmayan diğer bakım görevlilerinin (örn.berber) ziyaretleri engellenecek.

Tüm grup aktiviteleri iptal edilecek.

Merkeze yeni bir başvuru olduğunda yeni gelen birey, 14 gün süreyle izole edilecek.

Personel çalışma planları personelin 14 günlük dönemlerde, kurumdan ayrılmadan çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler kuruma alınmayacak

Kuruma dışarıdan yiyecek-içecek alınmayacak.

Personel evde kaldığı dönemde bireylerle sosyal mesafenin korunması, arada en az 3-4 adım mesafe bulunmasına dikkat edecek. Yakın akraba bile olsa misafir kabul etmeyecek.

Personel işe dönmeden 2 gün önce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kovid-19'a yönelik PCR testi yapılacak.

PCR testi negatif çıkanlar işe geri dönebilecek.
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