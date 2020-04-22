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Yasak ve ramazanla alışveriş yoğunlaştı

4 günlük sokağa çıkma yasağına ramazanın gelişi de eklenince çarşı ve pazarlar iyice hareketlendi. Vatandaşlar alışverişe hücum etti
 22 Nisan 2020 07:55
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Yasak ve ramazanla alışveriş yoğunlaştı

İçişleri Bakanlığı tarafından bu gece 24.00 ile pazar günü 24.00'e kadar 30 il ile Zonguldak'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve ramazan öncesi son hazırlıklar alışveriş hareketliliğini artırdı.

Genelgede uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak ve ramazanın başlayacak olması nedeniyle yarın market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yarın ve cuma günü de marketler ve bakkalların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği duyuruldu. Ancak çarşı pazar ve marketlerdeki hareketlilik dünden itibaren yoğunlaşmaya başladı.

İstanbul'da yasak öncesi vatandaşlar, ramazan alışverişlerini yapmak için Eminönü Mısır Çarşısı'na akın etti. Özellikle kahvaltılık ürünleri satın almaya ağırlık veren vatandaşlar ramazan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tedbir amaçlı alışveriş yaptıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar da kilosu 70-90 lira arasında değişen hurma ile kuruyemiş alışverişi yaptı.

İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, ramazanın da etkisiyle pazar yerleri ve gıda satışı yapılan yerlerde ise yoğunluk oluşturdu. Aydın'da Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda önceki günlere göre yoğunluk hakim oldu.

İstanbul'da ramazan alışverişlerinin en yoğun yapıldığı yerlerden birisi olan Eminönü'nde esnaf, salgın nedeniyle satışların yüzde 70'ler civarında düştüğünü belirtti. Ancak yine de sokağa çıkma yasağı ve ramazan nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşandı. ÜNAL ÇAM Milliyet

Bursa'da dün et ve süt ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde yoğunluk oldu. Yasak öncesi alışveriş yapmak isteyenler, dükkanların önlerinde kuyruklar oluşturdu.

Güneşli havaya rağmen Antalya'da "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuldu.

Kayseri, Malatya, Sivas, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de caddeler boş kalırken, Nevşehir ve ilçelerinde bazı banka ve kamu kurumları önünde yoğunluk görüldü. Sakarya'nın en işlek güzergahları Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Dar Sokak'ta, bankadaki işlemleri ve ramazan dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar nedeniyle kısmen yoğunluk görüldü.
DHA
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