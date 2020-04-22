CHP iki kanuna daha itiraz etti
CHP, infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurma hazırlıklarını sürdürürken, parti yönetimi iki kanun için daha Yüksek Mahkeme'nin kapısını çaldı
|22 Nisan 2020 07:57
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