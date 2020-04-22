1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP iki kanuna daha itiraz etti

CHP, infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurma hazırlıklarını sürdürürken, parti yönetimi iki kanun için daha Yüksek Mahkeme'nin kapısını çaldı
 22 Nisan 2020 07:57
Yazdır
CHP iki kanuna daha itiraz etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı'na ait bina inşasına da imkan tanıyan 7221 sayılı kanun ile 7222 sayılı Bankacılık Kanunu'ndaki Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin düzenlemelerin iptalini istedi. Böylece CHP'nin 27. Yasama Dönemi'nde AYM'ye götürdüğü kanun sayısı 28'e yükseldi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trump istedi, Erdoğan onay verdi, ABD'ye ventilatör parçası gönderiyoruz
22 Nisan 2020 07:59		 İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
22 Nisan 2020 00:48
22 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Nisan 2020 00:04		 CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
22 Nisan 2020 00:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız bakana tepki
21 Nisan 2020 23:24		 65 hükümlü ve tutuklunun koronavirüs testi pozitif çıktı
21 Nisan 2020 22:43
Teslim olan terörist itiraf etti: Koronavirüse yakalandılar!
21 Nisan 2020 22:18		 AK Parti MYK toplantısı sona erdi
21 Nisan 2020 22:14
BBP Genel Başkanı Destici, köyünde yaşam sürüyor
21 Nisan 2020 21:36		 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
21 Nisan 2020 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
İyileşme süresi 1 ayı aşabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş yerinde yemek yemek 3
şarkı sözlerinin saçmalığı 2
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
beşiktaş'ın karius'un sözleşmesini feshetmesi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
Hint dizileri 1
football manager 2019 1
dsö'nün 2021'e kadar maçlar oynanmasın önerisi 1
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 2
yalnız kalmak 1
SON İLANLAR
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam