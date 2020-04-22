Trump istedi, Erdoğan onay verdi, ABD'ye ventilatör parçası gönderiyoruz
|22 Nisan 2020 07:59
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Koronavirüs ile mücadelede kendi ventilatör cihazını geliştiren ve seri üretime başlayan Türkiye, bu cihazlardan 5 bin tane daha üretmeye hazırlanırken bu cihazlar Erdoğan-Trump'ın 20 Nisan günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde de gündeme geldi.
100 bin adet
Trump ile Erdoğan koronavirüsün yayılımında son durumu değerlendirirken solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlara ilişkin konu da ele alındı. Trump, ülkesinde solunum cihazı üretmeye başlayan otomotiv devi firmaların önemli bir parça konusunda tedarik sıkıntısı yaşadığını ifade ederek Türkiye'den bu parçaların temini konusunda destek istedi.
Erdoğan da kurmaylarından söz konusu parçalarla ilgili bilgi alırken, parçanın Türkiye'de yeterli düzeyde olması halinde Trump'a gönderebileceklerini söyledi. Bu parçanın yanı sıra maske, tulum ve benzeri tıbbi koruyucu ekipman konusunda da ABD'ye yüklü bir gönderme yapılmasına bu görüşmede karar verildi. Bu alımların ABD'li şirketlerce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Trump, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu firmaların haziran sonuna kadar 100 bin solunum cihazı üretmeleri planlanıyor.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 19, 2020
İki lider görüşmede, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı. https://t.co/PybPS1MS48
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