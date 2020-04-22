Şendir 'Ağlayan bakan, fırçalayan vali' başlıklı yazısında:

Sağlık Bakanı'nın, koronavirüsle mücadele sırasında enfekte olan sağlık emekçilerinin sayılarını açıklarken gözlerinin dolduğu bir ülke Türkiye.

Aynı zamanda Zonguldak Valisi'nin koronavirüs hastası olan sağlık emekçilerini "Bize yük" diye tanımladığı ülke de biziz.

Vali bey "Özür diledi" diye yazıldı ama o nasıl bir özür diye bakmadı kimse.

"Tabloyu neredeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamaması nedeniyle tabloda istenilen iyileşmenin sağlanamaması nedeniyle yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır."

Ağlayan bakan, fırçalayan vali

Bu özür açıklamasının medya ya da sosyal medyada ne kadar etkili olduğunun zerre önemi yok benim için.

O sözlerin muhatabı olarak görev yapan sağlık emekçileri, bu olaydan sonra kaldıkları Zonguldak Polisevi'nden ayrıldılar.

Uzman bir doktor, aldığı bir somun ekmek ve 3 parça peynirin fotoğrafını paylaştı sosyal medyada, üzerine de şu notu yazdı:

"Nöbetteyim, kendi yemeğimi kendim aldım, hastalığı da kapmazsam Sayın Valimize mahcup ve yük olmadan atlatabileceğim geceyi."

Haftalardır evinin yolu unutan, evine gittiğinde çocuğuna sarılamayan sağlık emekçileri var bu ülkenin...

Başkalarını yaşatmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan kocaman yürekli insanlar onlar...

Kurallara dikkat etmeyerek, ettiğimiz garip laflarla, biz yük oluyoruz onlara, onlar bizim gururumuz oluyorlar...