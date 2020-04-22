1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinekten virüs bulaşmaz

Kovid-19'a yönelik şehir efsanelerinin ardı arkası kesilmiyor. Havaların ısınmasıyla bazı vatandaşlar sivri sinek ve kara sineklerden virüs bulaşacağı endişesi ile evlerinin camlarına tel taktırmaya başladı. Bazıları ise hidroksiklorokin etken maddeli sıtma ilacının tedavide kullanımını sinekler ile bağdaştırırken, uzmanlar, Kovid-19'un sineklerden kesinlikle bulaşmayacağını söylüyor
 22 Nisan 2020 08:07
Yazdır
Sinekten virüs bulaşmaz

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Virüs canlı bedenlerde bulunuyor. Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor. Diyelim ki virüs sinek türlerinde tutunuyor. Hastalık kanla geçmiyor. Virüsün tutunduğu yer solunum sistemi. Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

'HIV'de bile olmadı'

HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile, sineklerin kanından insanların enfekte olmadığını dile getiren Prof Dr. Eraksoy, "Kovid-19, kan yoluyla bulaşmıyor. Sinek hastanın burunundan boğazına inecek, sonra çıkıp başka bir insanın burun deliklerinden girecek. Ancak böyle bulaşma riski olabilir ama bu olasılık sıfır." Tedavide kullanılan ilaçların etkisinin vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını da dile getiren Prof. Dr. Eraksoy, "Kovid-19'da kullanılan sıtma ilacı, parazitler için üretilen bir ürün. Parazitler, Kovid-19 virüsünden daha büyük canlılar. Sıtma ilacı gidip virüsü öldürmüyor. Virüsü yenen vücudumuzun kendisi, bağışıklığımız. Söz konusu ilaçlar savunma hücrelerini uyararak adeta 'Git virüsü öldür' diye mesaj yollayan bir mekanizmayı devreye sokuyor" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
22 Nisan 2020 08:42		 Koronavirüsü yenen doktor: Ateşim hiç çıkmadı
22 Nisan 2020 08:34
'Yüksek doz C vitamini' koronavirüs tedavisinde sağlık balonu çıktı
22 Nisan 2020 08:21		 Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
22 Nisan 2020 08:03
Yasak ve ramazanla alışveriş yoğunlaştı
22 Nisan 2020 07:55		 Haydi Türkiye, bu çocuklar hepimizin
22 Nisan 2020 07:44
'Siz evinizde kalın biz yanınızdayız'
22 Nisan 2020 07:20		 'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
22 Nisan 2020 07:15
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek
22 Nisan 2020 06:51		 4 günlük yasağa Ramazan ayarı: İstisnalar arttırıldı
22 Nisan 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
İyileşme süresi 1 ayı aşabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cep 1
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın 1
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
Band of Brothers 2
ev yapımı 1
soğuk su 3
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 1
survivor 3
3.sosyal yardım paketi 2
içişleri bakanlığı'nın koordinasyon tweeti 2
SON İLANLAR
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam