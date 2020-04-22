'Yüksek doz C vitamini' koronavirüs tedavisinde sağlık balonu çıktı
|22 Nisan 2020 08:21
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Milliyet'ten Gökhan Akgüneş'in haberine göre: Dr. Alp Sirman, "Ne yazık ki bugün de hala yüksek doz C vitamininin yanına farklı besin ekleri ilave edilerek yapılan kombinasyonlarla sağlık içgüdüsü sömürülmeye devam ediyor" diyor. Dr. Alp Sirman, son kitabı "Sağlık Balonları"nda tıp tarihinden örnekler vererek, sağlığın nasıl endüstriye dönüştüğünü anlatıyor.
Yarardan çok zarar
"Mucizelere inanmayın. Ekrana ünlüleri çıkaran, birkaç kişinin o tedavilerden nasıl yararlandığını anlatan kişilere inanmayın" diyen Sirman, besin takviyelerinin, yüksek doz vitaminlerin ve ketojenik diyetin sağlığa yarardan çok zarar verdiği görüşünde. Sirman'ın tespitleri şöyle:
"D vitamini bağırsaklardan kalsiyum emilimini sağlayan bir vitamindir. Aşırı D vitamini alırsak bağırsaklarımızdan çok miktarda kalsiyum emilir. Peki bu yararlı mıdır? Hayır. D vitamini aslında bir hormondur. Bu nedenle yüksek doz D vitamini kontrolsüz kullanılmamalıdır."
'Toksik maddeler var'
"Besin takviyesi diye pazarlanan ürünler denetlenmiyor. Çok bilinen bazı markaların dahi ürünleri, iddia ettikleri maddeyi içermezken, bazısında toksik maddeler tespit ediliyor. Besin takviyeleri için yapılan araştırmada etikette yazılı olanlarla içeriği arasında benzerlik olmayan ürünler yüzde 60 oranında.
Brokoli ekstresini düşünün: İçinde bulunan etken maddeyi almak için kilolarca brokoli yememiz gerekiyor. Bu kadar yoğun almak yararlı mı? Hayır. Benzer durum vitaminler için de geçerli."
'Bir kanıt çıkmadı'
Yüksek dozlu C vitamini kullanımının, Nobelli Linus Carl Pauling'i daha fazla yaşam vaadiyle kandıran Irwin Stone adlı biyokimyacıdan kaynaklandığını anlatan Sirman, Pauling'in C vitaminiyle ilgili bir kitap yazmasının ardından C vitaminin araştırıldığını ancak iddiaların geçersiz bulunduğunu söyledi. Sirman, "Korona için de benzer iddia ortaya atıldı, bir de araştırma yapıldığı söylendi. Evet bir araştırma var ama bundan iddiaları destekleyen bir kanıt çıkmadığı gibi DSÖ de bunun KOVID-19 efsanesi olduğunu belirtti" dedi.
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