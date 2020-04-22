1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen doktor: Ateşim hiç çıkmadı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan doktor Merve Altıntaş, koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Dr. Altıntaş, sağlığına tekrar kavuşarak mesleğine geri döndü. "Ateşim hiç çıkmadı. Ama o süreçte çektiğim boğaz ağrıları çok şiddetliydi" diyen Dr. Altıntaş, yaşadıklarını anlattı:
 22 Nisan 2020 08:34
Yazdır
Koronavirüsü yenen doktor: Ateşim hiç çıkmadı

'ÜŞÜYÜP TİTRİYORDUM'

"Boğaz ağrısı oldu ilk etapta, halsizliğim, üşüme titreme oldu. Ateşim hiç çıkmadı. Daha sonra hastanede tanı alıp tedavi aldığım süre boyunca da ateş yüksekliği yaşamadım. Ben bu semptomları fark ettiğimde şüphelendim. Zaten halihazırda riskli bir serviste çalışıyordum. Ekip arkadaşlarıma bunu bildirdim ve hemen gelip eşimle birlikte sürüntü vermemiz gerektiğini söylediler. İlk test sonuçlarımızda benim pozitif, eşimin negatif çıktı. Eşimin ikinci testi pozitif çıktı. Eşimde sadece koku kaybı vardı. O evde karantinaya alındı. Ben de akciğer tomografisi çekilerek hastaneye yatırıldım.

'MORALİMİ YÜKSEK TUTTUM'

Yaklaşık 7 aydır evliyim ve evden çıkarken tekrar evimi göremeyeceğimi düşünmüştüm. Psikolojik olarak çok kötü gerçekten. Tomografi sonucu ve tetkiklerim tamamlandıktan sonra kendimin iyi olduğuna ikna oldum ve atlatacağıma inandım. Ondan sonra moral bozukluğu da direncimi düşürdüğü için kendimi hep yüksek tutmaya çalıştım. Orada olduğum süreç boyunca da antibiyotik tedavisi, klorokin tedavisi verildi. 5 gün boyunca dörtlü bir ilaç tedavisi aldım. Ardından ev karantinasına geçtim. Belirli aralıklarla gelip sürüntü örneği verdik eşimle, ikimiz de negatifleşene kadar takipten çıkmadık. O süreçte çektiğim boğaz ağrıları çok şiddetliydi.

'AİLEMİZLE İLETİŞİMİ KESTİK'

Hastanede COVID-19 servisinde çalışacağımı öğrendiğim andan itibaren aile büyükleri ile iletişimi kestik. Kayınvalidemin kronik rahatsızlıkları var, bu yüzden onları riske atamazdık. Kimseyle görüşmedik ve sürekli maske kullandık. Etrafımızdaki herkes negatif çıktı. Sadece eşim ve ben pozitif olarak bu süreci atlattık. Önemli olan insanlara bulaştırmamak. Temas etmemeye çalışmalıyız. Biz başkasını hasta edebilir ve onun ölümüne sebep olabiliriz. Kuralları gevşettiğimiz anda birçok insanı riske atıyoruz."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
22 Nisan 2020 08:42		 'Yüksek doz C vitamini' koronavirüs tedavisinde sağlık balonu çıktı
22 Nisan 2020 08:21
Sinekten virüs bulaşmaz
22 Nisan 2020 08:07		 Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
22 Nisan 2020 08:03
Yasak ve ramazanla alışveriş yoğunlaştı
22 Nisan 2020 07:55		 Haydi Türkiye, bu çocuklar hepimizin
22 Nisan 2020 07:44
'Siz evinizde kalın biz yanınızdayız'
22 Nisan 2020 07:20		 'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
22 Nisan 2020 07:15
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek
22 Nisan 2020 06:51		 4 günlük yasağa Ramazan ayarı: İstisnalar arttırıldı
22 Nisan 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
İyileşme süresi 1 ayı aşabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
hayat eve sığar uygulaması 2
nostalji kuşağı 2
dolar 3
muğla 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 3
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 1
marmaris 1
dsö'nün 2021'e kadar maçlar oynanmasın önerisi 1
SON İLANLAR
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam