Sahte seyahat belgesiyle karantinadan kaçış

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli kararlar almıştı.

Bu kararlar arasında hem otobüs firmalarının seferleri için hem de seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması da vardı. Bu tedbir kararları sonrası şehirlerin giriş ve çıkışlarında sıkı kontrol önlemleri alındı.

Dün bu kontroller sırasında, sahte seyahat belgeleriyle İstanbul'dan Van'a otobüsle gelmeye çalışan 22 kişi yakalandı. Van'ın Tuşba ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüsün evrakını kontrol eden ekipler, 22 yolcuya İstanbul'da sahte seyahat belgesi düzenlendiğini tespit etti. Hastaneye sevk edilen 22 kişi hakkında sahte belgelerle ilgili adli işlem başlatıldı. Güvenlik Şube Müdürü Salih Şen olayla ilgili şöyle konuştu: "İstanbul otogarında, bazı firmalar hem bilet satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları gönderiyor. 22 sahte seyahat belgesi olan vatandaş tespit ettik. Bunlarla ilgili adli işlemi başlatmış bulunuyoruz. Aralarında izlenmesi gereken bir kişi tespit ettik. Onunla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek hastaneye gönderdik. Sahte evraklarla ilgili de adli işlem başlatmış bulunuyoruz."