Sahte seyahat belgesiyle karantinadan kaçış
|22 Nisan 2020 08:37
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli kararlar almıştı.
Bu kararlar arasında hem otobüs firmalarının seferleri için hem de seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması da vardı. Bu tedbir kararları sonrası şehirlerin giriş ve çıkışlarında sıkı kontrol önlemleri alındı.
Dün bu kontroller sırasında, sahte seyahat belgeleriyle İstanbul'dan Van'a otobüsle gelmeye çalışan 22 kişi yakalandı. Van'ın Tuşba ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüsün evrakını kontrol eden ekipler, 22 yolcuya İstanbul'da sahte seyahat belgesi düzenlendiğini tespit etti. Hastaneye sevk edilen 22 kişi hakkında sahte belgelerle ilgili adli işlem başlatıldı. Güvenlik Şube Müdürü Salih Şen olayla ilgili şöyle konuştu: "İstanbul otogarında, bazı firmalar hem bilet satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları gönderiyor. 22 sahte seyahat belgesi olan vatandaş tespit ettik. Bunlarla ilgili adli işlemi başlatmış bulunuyoruz. Aralarında izlenmesi gereken bir kişi tespit ettik. Onunla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek hastaneye gönderdik. Sahte evraklarla ilgili de adli işlem başlatmış bulunuyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Psikolojik sorunları olan kadın durakta bekleyen kadını öldürdü
22 Nisan 2020 08:39
|Trafik kazası geçiren polis memuru ağır yaralandı
21 Nisan 2020 23:07
|Sahte 'Milletvekili Kartı' ile yasağı delmeye çalıştı
21 Nisan 2020 19:19
|'Tarla sürme' kavgasında birbirlerini öldürdüler
21 Nisan 2020 17:13
|Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
21 Nisan 2020 16:43
|Jandarmaya ateş açarak iki askeri yaralayan şüpheliler tutuklandı
21 Nisan 2020 16:38
|Saldırıda yaralanan Başkan Şenel: Böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum
21 Nisan 2020 14:57
|İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi 'hırsızlık'tan tutuklandı
21 Nisan 2020 14:19
|Babasının darbettiği kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi
21 Nisan 2020 13:06
|Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri yaşamını yitirdi
21 Nisan 2020 13:01