Psikolojik sorunları olan kadın durakta bekleyen kadını öldürdü
|22 Nisan 2020 08:39
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, durakta otobüs bekleyen Nergüzel Avcı (60), psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şadiye Candan (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Candan, mahkemece tutuklandı.
Olay, sabah saatlerinde Reşatbey Mahallesi 648 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şadiye C., durakta otobüs bekleyen Nergüzel Avcı'ya, bir anda bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan Avcı'yı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'yı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Nergüzel Avcı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Şadiye C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şadiye C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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