Toplu fotoğraf çektirenlere sosyal mesafe cezası

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun "Bütün alanlarda sosyal mesafenin en az üç adım (1,5 metre) olarak uygulanması" kuralına aykırı olarak bir iş yeri önünde 17 kişilik grubun fotoğraf çektirdiğini tespit etti.

Yapılan çalışmada fotoğrafta yer aldığı belirlenen, H.E, O.P, B.E, T.E. ve E.T.E'ye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi hükmünce 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Fotoğraftaki diğer kişiler hakkında da kimlik tespitinin ardından aynı işlemin uygulanacağı öğrenildi.