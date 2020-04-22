1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Gece yarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor.
 22 Nisan 2020 09:09
Yazdır
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş pompaya da yansıyor. Buna göre geceyarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 4.87 liraya, motorin de 4.81 liraya gerileyecek.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Petrol ve altın fiyatları düşüyor
21 Nisan 2020 20:08		 Benzinde 8 kuruş indirim
21 Nisan 2020 16:44
Benzinde 5 kuruş indirim
20 Nisan 2020 16:26		 Benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş zam
17 Nisan 2020 16:34
Çeyrek altın ne kadar?
17 Nisan 2020 12:56		 Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
17 Nisan 2020 09:33
Pidede yüzde 30 zam beklentisi
17 Nisan 2020 07:11		 Motorine 21 kuruş indirim yapıldı
16 Nisan 2020 16:25
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
16 Nisan 2020 09:35		 Kıymada şaşırtan fiyat farkı
16 Nisan 2020 08:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
İyileşme süresi 1 ayı aşabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dsö'nün 2021'e kadar maçlar oynanmasın önerisi 1
3.sosyal yardım paketi 2
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
gamze pala 1
ice man 1
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 2
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
zavadak dayı 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
dolar 3
SON İLANLAR
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam