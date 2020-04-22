Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Gece yarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor.
|22 Nisan 2020 09:09
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