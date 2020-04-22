Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00 da toplantı yapacak.
|22 Nisan 2020 09:13
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