1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00 da toplantı yapacak.
 22 Nisan 2020 09:13
Yazdır
Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00 da toplantı yapacak.

Toplantı sonarası saat 19:00 da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı yaparak, Bilim Kurulu'nda alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahreyn'den getirilen 62 Türk Gaziantep'te karantinaya alındı
22 Nisan 2020 09:24		 Toplu fotoğraf çektirenlere sosyal mesafe cezası
22 Nisan 2020 09:06
Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon
22 Nisan 2020 07:41		 Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
22 Nisan 2020 07:30
Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı
22 Nisan 2020 05:18		 Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak
22 Nisan 2020 00:00
Batıkent Gimsa, personelde çıkan Covid-19'dan kapatıldı
21 Nisan 2020 23:56		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi
21 Nisan 2020 23:41
İstanbul'da 23 Nisan için 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı
21 Nisan 2020 23:36		 Ankara Valisi Şahin: 80 bin gıda kolisi dağıtılacak
21 Nisan 2020 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
'İyileşenler çoğalırsa normal hayat başlar'
İyileşme süresi 1 ayı aşabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 2
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
beşiktaş'ın karius'un sözleşmesini feshetmesi 1
gram altın 3
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 3
iş yerinde yemek yemek 3
zavadak dayı 1
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
şarkı sözlerinin saçmalığı 2
football manager 2019 1
SON İLANLAR
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam