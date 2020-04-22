Bahreyn'den getirilen 62 Türk Gaziantep'te karantinaya alındı
Bahreyn'den getirilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
|22 Nisan 2020 09:24
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Gaziantep Havalimanı'na Türk Havayollarına ait uçakla iniş yapan vatandaşlar, pasaport kontrollerinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak önce dış hatlar terminaline alındı.
Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.
Ardından otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Ümmü Gülsüm Yurdu'na transfer edilen vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacak.
Otobüslere bindirilen yolculardan bazıları gazetecilere el sallayıp "Allah vatan topraklarına dönmek isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın" diyerek, ilgililere teşekkür etti.
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