Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförlerine 40 bin maske dağıtıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taşımacılık kooperatifleri aracılığıyla kentte özel halk otobüsü sürücülerine 40 bin maske dağıttı.
|22 Nisan 2020 09:26
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelenin devam ettiği belirtilerek bu kapsamda toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere kooperatiflere maske dağıtıldığı bildirildi.
Salgın riskine karşı özel halk otobüsü şoförlerinin korunması ve daha rahat çalışabilmeleri için maske ve hijyenin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kocaeli genelindeki tüm kooperatiflere 40 bin adet maske temin edildi." bilgisi paylaşıldı.
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