Dolar 7 TL sınırına ayandı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|22 Nisan 2020 09:36
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,9760
|6,9770
|Avro
|7,5770
|7,5780
|Sterlin
|8,5680
|8,6110
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9410
|6,9910
|Avro
|7,5350
|7,5950
|Sterlin
|8,5000
|8,6500
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