1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar 7 TL sınırına ayandı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 22 Nisan 2020 09:36
Yazdır
Dolar 7 TL sınırına ayandı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,97606,9770
Avro7,57707,5780
Sterlin8,56808,6110
ANKARA
ABD Doları6,94106,9910
Avro7,53507,5950
Sterlin8,50008,6500
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, güne yükselişle başladı
22 Nisan 2020 10:12		 Türkiye'de bankalar faiz düşürmemekte ısrar ediyor
22 Nisan 2020 06:56
BofA'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar
21 Nisan 2020 19:11		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
21 Nisan 2020 18:25
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
21 Nisan 2020 17:36		 Dövizde gün sonu fiyatları
21 Nisan 2020 17:23
Altın 374,60 TL'ye geriledi
21 Nisan 2020 16:58		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
21 Nisan 2020 13:09
Çeyrek altın ne kadar?
21 Nisan 2020 13:00		 Gram altın 380 lira seviyelerinde
21 Nisan 2020 11:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - İstanbul pide fiyatları belli oldu11:13 - MEB, Türk ve dünya çocukları için 'Anadolu Masalları' kanalını kurdu11:10 - Şirketler yazılımcıları aldıkları puana göre seçebilecek11:09 - Yargıtay, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 164 bin lira bağışladı11:07 - Ramazanda türbeler kapalı olacak11:01 - Batman'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti10:59 - Koronavirüs tedbirleri Kadir Şeker davasını da etkiledi10:58 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 560 bin 63'e yükseldi10:50 - Üniversite hatalı Ebelik ilanını hızlı bir şekilde iptal etti10:50 - Garson, 2 liralık sütlacı yedi, tazminatsız kovuldu
10:37 - Fuat Oktay: Vatandaşlarımız 73 ilimizde 87 yurdumuzda misafir ediliyor10:34 - Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma10:21 - Doktorun çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu10:16 - 'Safra birikimine bağlı ciltte renk değişimi olabilir'10:15 - KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı10:15 - Manisa'da gökyüzünde merak uyandıran görüntü10:12 - Borsa, güne yükselişle başladı10:12 - Le Monde: Türk SİHA'ları Libya'da güç dengesini Hafter aleyhine değiştiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
CHP ilçe başkanı, Fahrettin Altun'un evi gözetlerken yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
258 tl'lik arsa 1
internet üzerinden kız isteme 3
muğla 1
korona virüs tedavisinde ten renginde değişiklik 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
iktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu 2
dolar 3
survivor 3
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
hayat eve sığar uygulaması 2
SON İLANLAR
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam