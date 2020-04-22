Muğla'da 4.3 şiddetinde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.05'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|22 Nisan 2020 09:49
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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.05'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Ege Denizinde, Muğlanın Datça ilçesi açıklarında saat 09.05te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.A F A D (@AFADBaskanlik) April 22, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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