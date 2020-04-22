23 Nisan'da sağlık çalışanlarının çocuklarına 10 bin kitap
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, koronavirüs sürecinde büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına ve çocuklarına 10 bin kitap armağan etti.
|22 Nisan 2020 09:53
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zorunlu trafik sigortası için tavsiye kararı
21 Nisan 2020 16:18
|TÜBA'dan, 'Pandemi Değerlendirme Raporu' açıklaması
21 Nisan 2020 12:42
|Plazma bağışçısına 'Övünç Madalyası'
21 Nisan 2020 08:06
|Feyzioğlu, instagram yayınında 'FETÖ'cüsün' diyenlere sert cevap verdi
20 Nisan 2020 16:30
|Özgür Sen Başkanı Değer: STK'lar güçsüzleştiriliyor
19 Nisan 2020 15:35
|Kızılay'ın ramazan yardımı kısa mesaj koduyla telefonlara gelecek
19 Nisan 2020 11:13
|TÜBA, Covid-19 değerlendirme raporu yayımladı
19 Nisan 2020 00:31
|Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar' yarışması başladı
18 Nisan 2020 13:26
|Kayseri Barosu: 23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun
17 Nisan 2020 10:22
|Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
16 Nisan 2020 14:07