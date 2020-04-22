Şanlıurfa'da silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden biri öldü
|22 Nisan 2020 09:54
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Kırsal Kısıksu Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan 2 kişiden Murat K. (39), tedavi altına alındığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siverek ilçesinde dün kırsal Kısıksu Mahallesi'nde tarlaya çalışmaya giden Murat K. ve Abdullah Ş'nin (47) içerisinde bulundukları araç, kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat K. ve Abdullah Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılmış, hayati tehlikesi bulunan Murat K, buradaki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Jandarma ekibi saldırının yaşandığı mahallede inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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