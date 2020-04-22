KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM KPSS 2020/6 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na önlisans mezunları arasından 82 büro personeli, lisans mezunları arasından da 57 avukat, 7 büro personeli, 11 mimar, 39 mühendis, 10 şehir plancısı alınacak.

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KPSS 2020/6 TERCİH KILAVUZU

Genel Bilgiler

TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)

Dilekçe