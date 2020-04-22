Merkez Bankası'ndan SWAP hamlesi
Corona virüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirgemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son dakika SWAP hamlesi geldi. Banka, döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti
|22 Nisan 2020 10:08
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı TL Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.
AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırılmıştır" denildi.
Daha önce ilgili sınır yüzde 20 olarak uygulanıyordu.
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