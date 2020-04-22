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Terörden aranıyordu, kumar oynarken yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli kumar oynarken yakalandı.
 22 Nisan 2020 10:11
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Terörden aranıyordu, kumar oynarken yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Hani ilçesinin Kaledibi Mahallesinde ikamet eden ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kamu malına zarar verme, 2313 Sayılı Kanuna aykırılık" suçlarından 18 ayrı yakalama kararıyla 2014'ten bu yana aranan R.Y'nin Hani ilçesinin Kaledibi Mahallesi Sarıevler mezrasında olduğu bilgisinin alındığı bildirildi.

Düzenlenen operasyonda, zanlının koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirlere rağmen açık bulunan, A.Z'nin işlettiği ruhsatsız kahvehanede, üzerinde kardeşine ait kimlik ile kumar oynarken yakalandığı kaydedilen açıklamada, zanlının işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Ruhsatsız kahvehaneyi işleten A.Z. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli, genelge kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan idari işlemlere başlanıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca aynı kahvehanede bulunan kahvehane işleticisi dahil toplam 16 kişi hakkında 1593 sayılı Kanun'un 282. maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 191 lira idari yaptırım cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firar durumunda olanların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."
Anadolu Ajansı
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