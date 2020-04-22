WhatsApp Görüntülü konuşma katılımcı sayısı artıyor
|22 Nisan 2020 10:08
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Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp sosyal izolasyonun sürdüğü günlerde platforma 2 yeni özellik entegre etti.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özellikleri ile gündemde.
İlk yenilik özellikle salgın sonrası işini evine taşımak zorunda kalanları yakından ilgilendiriyor.
Corona virüs salgınının yayılma hızını azaltmak için dünya genelinde on milyonlarca kişi evlerine çekilmiş durumda. Haliyle pek çok kişi çalışmak için video konferans uygularını kullanıyor.
Ancak WhatsApp'ın bu alanda sadece 4 kişi ile görüntülü konuşmaya izin vermesi eleştirileri de beraberinde getiriyordu. Görünün o ki WhatsApp sosyal izolasyon ile birlikte değişen kullanıcı alışlanlıklarına ayak uydurmak için ilk adımı attı.
Platform video konferanstaki sınırı genişletti. Yapılan açıklamaya göre WhatsApp üzerinde yapılan görüntülü konferanstaki maksimum kişi sayısı 4'ten 8'e yükseltme kararı aldı.
Beta sürümündeki bu özelliğin önümüzdeki günlerde hem iOS hem de Android uygulaması üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.
İkinci özellik ise WhatsApp ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ortak çalışması. WhastApp karantinada kalmanın önemine dikkat çekmek için karantina ile ilgili 21 yeni sticker'ı platforma entegre edeceğini duyurdu.
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