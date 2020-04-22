Üniversite hatalı Ebelik ilanını hızlı bir şekilde iptal etti

Amasya Üniversitesi, YÖK tarafından belirlenen asgari kriterlere aykırı olarak Ebelik bölümünde ilan ettiği Profesör kadrosunu iptal etti!

Memurlar.Net olarak, Amasya Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Profesör kadrosunda; "DOÇENTLİĞİNİ ORGANİK KİMYA ALANINDA ALMIŞ OLUP, BİTKİLERDEKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ VE KANSER İLAÇLARI KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK." şartı arandığını, bu özel koşulun Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık alanında belirlenen temel kriterlere aykırılık teşkil ettiğini, Ebelik Bölümü ile Organik Kimya alanının birbirinden çok farklı iki ayrı bilim alanı olduğunu ve hatalı ilanın iptal edilmesi gerektiğini gündeme getirmiştik.

Amasya Üniversitesi, haberimiz üzerine 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de Ebelik Bölümü Profesör kadrosunun hızlı bir şekilde iptal ilanını yayımlatmıştır.

İŞTE İPTAL İLANI