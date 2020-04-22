Çocuklar online bağlantıyla makam koltuğuna oturdu
|22 Nisan 2020 11:56
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Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Deniz Köken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını ve görevlerini online bağlantılarla öğrencilere bıraktı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de tehdit eden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürerken, uzaktan devam eden eğitim ve öğretim hizmetleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki geleneksel makam devir teslim törenlerini de etkiledi.
Eyüpsultan'da kaymakamlık ve belediye başkanlığı makamları, online olarak öğrencilere bırakıldı.
Bu kapsamda, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın makamına Esentepe İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Elasu Gizlenir, Belediye Başkanı Deniz Köken'in makamına da Yunusemre İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Mehmet Emir Övence oturdu.
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