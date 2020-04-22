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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 560 bin 63'e yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 560 bin 63'e yükseldi.
 22 Nisan 2020 10:58
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 560 bin 63'e yükseldi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 177 bin 708 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 696 bin 175 kişi ise iyileşti.

- ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 825 bin 183 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

"İspanya 204 bin 178, İtalya 183 bin 957, Fransa 158 bin 50, Almanya 148 bin 453, İngiltere 129 bin 44, Türkiye 95 bin 591, İran 84 bin 802, Çin 82 bin 788, Rusya 52 bin 763, Brezilya 43 bin 368, Belçika 40 bin 956, Kanada 38 bin 422, Hollanda 34 bin 134, İsviçre 28 bin 63, Portekiz 21 bin 379, Hindistan 20 bin 178, Peru 17 bin 837, İrlanda 16 bin 40, İsveç 15 bin 322, Avusturya 14 bin 873, İsrail 14 bin 326, Japonya 12 bin 224, Suudi Arabistan 11 bin 631, Şili 10 bin 832, Güney Kore 10 bin 694, Ekvador 10 bin 398 ve Singapur 10 bin 141."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:

"İtalya 24 bin 648, İspanya 21 bin 282, Fransa 20 bin 796, İngiltere 17 bin 337, Belçika 5 bin 998, İran 5 bin 297, Almanya 5 bin 86, Çin 4 bin 632, Hollanda 3 bin 916, Brezilya 2 bin 761, Türkiye 2 bin 259, Kanada 1834, İsveç 1765, İsviçre 1478, Portekiz 762, İrlanda 730, Hindistan 645, Ekvador 520, Avusturya 491, Peru 484, Rusya 456, Japonya 294, Güney Kore 238, İsrail 187 ve Şili 147, Suudi Arabistan 109 ve Singapur 11."
Anadolu Ajansı
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