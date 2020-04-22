Koronavirüs tedbirleri Kadir Şeker davasını da etkiledi
|22 Nisan 2020 10:59
|Yazdır
Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker, koronavirüs tedbirleri nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yalnızca tahliye talebinde bulunacak. Kadir Şeker mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanacak.
Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.'ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker'in yargılaması 29 Nisan'da başlıyor. Adalet Bakanlığı ve HSK'nın aldığı pandemi önlemleri nedeniyle ilk duruşmada yalnızca Kadir Şeker'in tutukluluk durumu görüşülecek.
TUTUKLULUK DURUMU GÖRÜŞÜLECEK
DHA'nın edindiği bilgilere göre, Konya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sağlıklı bir yargılama yapabilmek için davanın esasına girmeme kararı verdi. Bu nedenle duruşmada olayla ile ilgili delil değerlendirmesi yapılmayacak veya tanık dinlenmeyecek. Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanacak. Kadir Şeker ve avukatları tahliye talebinde bulunacak. Mahkeme de Kadir Şeker'in tutukluluk durumu ile ilgili değerlendirme yapacak.
KORONA TAHLİYE TALEBİNE GEREKÇE OLMAYACAK
Kadir Şeker'in tahliye başvurusunda koronavirüs salgınını gerekçe olmayacak. Kadir Şeker'in kamuoyunun farklı kesimlerinin aynı görüşte birleştiği 'kader mahkumu' olduğu görüşü belirtilerek, sosyal araştırma raporuyla ortaya konulan kişilik ve aile yapısı tahliye talebine gerekçe olarak sunulacak.
12.5 YILDAN 19 YILA HAPSİ İSTENİYOR
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yaparak, iddianameyi geçtiğimiz ay tamamladı. Başsavcılık Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması verilecek cezanın ise, tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı
18 Nisan 2020 18:06
|İnfaz yasası üç suçta cezaları artırdı
17 Nisan 2020 11:16
|Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı
16 Nisan 2020 19:16
|Erol Evcil tahliye edildi
16 Nisan 2020 18:26
|Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun tahliye talepleri reddedildi
16 Nisan 2020 18:15
|Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
16 Nisan 2020 10:35
|Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
15 Nisan 2020 19:44
|Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi
15 Nisan 2020 19:23
|Bakkala işlem yapan polisi yaralayan iki kişi tutuklandı
12 Nisan 2020 22:51
|İstanbul'da polise mukavemet eden 4 şüpheli tutuklandı
12 Nisan 2020 20:37