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Batman'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Batman'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
|22 Nisan 2020 11:01
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Alınan bilgiye göre, Petrolkent Mahallesi'nde ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Bilal Kara (5), dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kara, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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