Batman'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

KÖTÜ GÜN DOSTU BÜYÜKŞEHİR Korona virüsle etkin mücadele kapsamında Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek programını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bugüne kadar 16 bin 705 kişiye sosyal yardım, 867 bin 450 adet ekmek, 16 bin 242 pazar filesi ve yaklaşık 40 bin kişiye de sıcak yemek dağıtımı yaptı.