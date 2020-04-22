MEB, Türk ve dünya çocukları için 'Anadolu Masalları' kanalını kurdu

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin anlatıp öğrencilerin resimlendirdiği Anadolu masallarının Türkçe ve İngilizce anlatımlarını içeren bir Youtube kanalı kuruldu.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Masalları Projesi'nin, MEB ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde, milletin ortak değerlerinin ülkeye ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Bu kapsamda akademik heyet oluşturularak en sevilen Anadolu masallarının derlendiği anlatan Boyacı, bu masalların Türk dili, çocuk edebiyatı, halk bilimi, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alan uzmanı akademisyenlerce incelendiğini ve okul öncesi, 1.-2. sınıf ve 3.-4. sınıf düzeylerine göre üç grupta tasnif edildiğini belirtti.

Boyacı, masalların resimlerinin ise Türkiye genelinde 18 güzel sanatlar lisesi resim öğretmenlerinin liderliğindeki öğrencilerince yapıldığını ifade etti.

Resimlenen çalışmaların "Ataların Dilinden Öğrencilerin Paletinden/Anadolu Masalları Resim Sergisi" adıyla Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Samsun, Erzurum, Gaziantep illerinde sergilendiğini belirten Boyacı, ayrıca masalların dijital olarak "Anadolu Masalları Sanal Sergisi" adıyla http://oygm.meb.gov.tr/anadolumasallari/ adresinden de gezilebildiğini belirtti.

Proje kapsamında, masal oyun kartları masal kitapları, masal şarkıları ve masal seslendirmelerinden oluşan Anadolu Masalları Eğitim Seti'nin bu yıl içinde çocuklarla buluşturulacağını aktaran Boyacı, ayrıca Anadolu Masal Kahramanları'nı tanıtan Anadolu Masalları Oyuncak Sandığı, Anadolu Masal Kahramanları Okul Kapı Giydirmeleri, Anadolu Masalları Eğitim Ürünlerine yönelik çalışmaların bu yıl içinde hazır hale geleceğini söyledi.

Adnan Boyacı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce geçen yıl 410 öğretmene Masal Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi verildiğini, eğiticilerin 1822 kursiyeri mahalli eğitime aldığını aktardı.

- Masal okulları kurulacak

Anadolu Masalları Projesi kapsamında 81 ilde Anadolu Masal Okulları kurulmasının ve bu okullar vasıtasıyla illerde öğretmenlere mahalli eğitim verilirken öğrenciler için masal anlatım etkinlikleri yapılmasının planlandığını belirten Boyacı, prototipi Eskişehir'de yapılan ve Eylül 2020'de açılması planlanan Anadolu Masal Okulu'nun yapım aşamasında olduğunu kaydetti.

- Salgın sürecinde çocuklara masal kanalı

Genel Müdür Boyacı, salgın sürecinde projenin kesintiye uğramaması için öğretmenlerce masalların anlatımına yer verilen Anadolu Masalları adıyla Youtube kanalı kurduklarını bildirdi.

Müzikli ve resimli masalların yer aldığı kanalın 30 bin abone ve 100 bin izlenme sayısına ulaştığını aktaran Boyacı, şu bilgileri verdi:

"Kanalımız hızla büyüyor. Yeni bir proje ile çocukların kahramanı sanatçıların anlatımlarıyla masalları çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza Umut Ol ismiyle yapılan bu çalışmayla masallar aracılığıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayal güçlerine, kalplerine ve ruhlarına güzel dokunuşlarla fark yaratılacağı inancındayız. Dededen toruna, geçmişten geleceğe taşınan masallarımızı, çocuklarımızın dünyasına ışık olması için EBA TV hem de Anadolu Masalları Youtube kanalı üzerinden çocuklarımızla buluşturuyoruz."

Boyacı, projede, sayısız öğretmenin yer aldığını belirterek "Masalları, öğretmenlerimiz anlatıp çekiyorlar ve Bakanlığa gönderiyorlar. Biz de teknik incelemeden sonra bu masalları yayınlıyoruz. Masalları resimlerle ve müzikle renklendirerek kanala yüklüyoruz. Ayrıca profesyonel masal anlatıcısı öğretmenlerle bu masalların özel anlatımlarını da çekiyoruz. Anadolu masallarını İngilizceye de çeviriyoruz. Böylece masallardan dünyanın farklı yerlerindeki çocukların da faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.